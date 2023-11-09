США надеются, что Китай утихомирит Иран

Президент США Джо Байден на предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином намерен поднять вопрос об использовании Китаем своего влияния на Тегеран во избежание перерастания конфликта Израиля и палестинской группировки ХАМАС в региональный, сообщает Politico.

«Когда два лидера встретятся в нераскрытом пока месте в районе залива Сан-Франциско, Байден призовет Си Цзиньпина использовать свое влияние на Тегеран, чтобы помешать Ирану и его ставленникам использовать войну Израиля с ХАМАС для разжигания более широкого регионального конфликта», - говорится в публикации.