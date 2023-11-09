Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Польшу с Днем независимости, и выразил надежду, что власти этой страны рассмотрят предложения Минска по восстановлению сотрудничества на благо мирного сосуществования.

«Надеюсь, в Варшаве прислушаются к голосу своих граждан с призывом жить в мире и согласии с представителями всех наций и вероисповеданий, рассмотрят протянутую Беларусью дружескую руку сотрудничества», - говорится в поздравлении Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что белорусы уважают выбор, который сделали граждане Польши на прошедших 15 октября парламентских выборах: «Он ярко продемонстрировал желание остановить бессмысленный поиск внутренних противоречий и внешних угроз».

Белорусский президент также заявил, что «наилучшая гарантия безопасности для Варшавы сегодня - это дружественное соседство, прекращение необоснованной милитаризации страны и гонки вооружений»: «Только вместе шаг за шагом мы сможем внести свой вклад в преодоление конфронтации в нашем регионе. Белорусская сторона к этому готова».