Украинцы уничтожают россиян авиацией
Вооруженные силы Украины совершили ограниченные наземные атаки на левом берегу Херсонской области 10 ноября.
Как сообщают аналитики американского института Института изучения войны (ISW), украинские воины атаковали вблизи Пойм (10 км юго-восточнее Херсона), Песчановки, Подстепного и Крынок.
Согласно другим российским источникам, пробелы в противовоздушной обороне россиян позволяют украинским силам действовать ударно-тактической авиацией на фронте у Крынок.
Также указывается, что украинский ракетный удар по Скадовску Херсонской области 9 ноября был по 126-му военному управлению Следственного комитета РФ. По словам источника, две украинские ракеты HIMARS попали в здание во время совещания, убив восемь-десять российских офицеров и военнослужащих. Среди них был исполняющий обязанности начальника 126-го военного следственного управления.