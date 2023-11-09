Азербайджан построит туркам дома

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение, предусматривающее строительство правительством Азербайджана жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в провинции Кахраманмараш, подвергшейся разрушениям в результате землетрясения. Документ опубликован в официальной газете Турции Resmi Gazete.

В соответствии с соглашением, Азербайджан построит в одном из пострадавших от землетрясения районов провинции Кахраманмараш жилые дома, начальную школу, детский сад и культурный центр.

На реализацию проекта правительство Азербайджана выделит 100 млн долларов США.

Два мощных землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш произошли 6 февраля этого года. В результате стихийного бедствия погибли свыше 50 тыс. человек.