Незаконное строительство не пройдет ВИДЕО
Сотрудники МЧС выявили факты незаконного строительства на улицах Аджеми Нахчывани и Агасадыга Герайбейли в Бинагадинском районе Баку, сообщили в пресс-службе министерства.
В результате мероприятий, проведенных Государственным агентством МЧС по надзору за безопасностью в строительстве с участием представителей соответствующих местных органов исполнительной власти, незаконные строения были снесены.
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