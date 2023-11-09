Конституционный суд пошел против воли Эрдогана, Эрдоган требует новую Конституцию

Кассационный суд Турции возбудил уголовное дело против членов Конституционного суда, утверждая, что его решения противоречат Конституции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своей поддержке кассационного суда (Яргытай) в его продолжающемся споре с Конституционным судом, призвав членов его правящей партии ПСР (Партии справедливости и развития) присоединиться к нему по этому вопросу.

Напряженность в стране обострилась, когда высший апелляционный суд в среду подал уголовный иск против судей Конституционного суда, отметив, что принятое в прошлом месяце решение в пользу освобождения заключенного депутата парламента Джана Аталая противоречит Конституции.

«К сожалению, Конституционный суд допустил много ошибок подряд на этом этапе, что нас серьезно огорчает», - заявил Эрдоган в пятницу в интервью журналистам, сопровождавшим его по возвращении из Узбекистана.

«Конституционный суд не может и не должен недооценивать шаг, предпринятый кассационным судом по этому вопросу», - подчеркнул Эрдоган.

В отдельном заявлении в пятницу президент Турции подчеркнул, что судебный кризис свидетельствует о необходимости в стране новой Конституции.

«Мы считаем, что этот переломный момент можно использовать во благо страны, заменив Конституцию, составленную военной хунтой более 40 лет назад», - сказал он.

«Мы оцениваем эту проблему, не принимая чью-либо сторону, а на самом деле пытаясь решить первопричину. Мы надеемся, что в парламенте будет достигнуто соглашение, чтобы начать работу по разработке проекта Конституции. Но на данный момент мы предпримем необходимые шаги, чтобы предотвратить конституционный кризис через законодательные поправки», - заключил он.