Маск обратился к Зеленскому

Американский миллиардер Илон Маск обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, «отказавшись от уничтожения своих граждан в зоне боевых действий». Заявление предпринимателя прозвучало в эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана.

Ведущий поинтересовался у бизнесмена, считает ли он необходимым начало переговоров между Москвой и Киевом. При этом Маск ответил положительно и посоветовал Зеленскому «прекратить отправлять украинскую молодежь на передовую». Также он заявил, что сейчас в зоне конфликта сложилась «неблагоприятная» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация. В связи с этим, сказал Маск, «решение Киева продолжить контрнаступление может привести к массовым потерям в рядах армии».