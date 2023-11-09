Мэра Нью-Йорка заподозрили в связях с правительством Турции

На этой неделе сотрудники ФБР изъяли мобильные телефоны и iPad у мэра Нью-Йорка Эрика Адамса в рамках расследования дела о сборе средств на его предвыборную кампанию. Об этом в пятницу рассказал адвокат мэра Нью-Йорка Бойд Джонсон.

«В понедельник вечером ФБР обратилось к мэру после одного из мероприятий. Мэр немедленно выполнил просьбу ФБР и предоставил им электронные устройства», – заявил Джонсон. – Мэр не обвиняется в каких-либо правонарушениях и продолжает сотрудничать со следствием».

Позднее, по информации источника NYT, телефоны и iPad были возвращены мэру через несколько дней. Следователи правоохранительных органов, имеющие ордер на обыск, могут делать копии данных электронных устройств после их изъятия.

ФБР пока не комментирует изъятие электронных устройств у мэра Нью-Йорка.

Изъятие произошло через несколько дней после обыска агентов ФБР в доме главного специалиста по сбору средств на предвыборную кампанию мэра Нью-Йорка – 25-летней Брианны Саггс.

Федеральные власти проводят расследование возможного сговора предвыборного штаба Эрика Адамса на выборах мэра Нью-Йорка в 2021 году с бруклинской строительной компанией и турецким правительством, с целью привлечения иностранных средств на предвыборные нужды по схеме подставных доноров.

В последние месяцы правоохранительные органы проводили расследование в отношении нескольких других сотрудников Адамса. В июле было объявлено о предъявлении обвинений шести лицам, которые, предположительно использовали схему подставного донорства для сбора средств на избирательную кампанию Адамса в 2021 году. Все шестеро не признали себя виновными.

Адамс, которому в июле не было предъявлено никаких обвинений, заявил, что ни он, ни его предвыборный штаб не знали о предполагаемой схеме и не принимали в ней участия.