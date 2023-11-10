Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az 13:49

Власти Тульской области запретили мигрантам работать в торговле алкоголем и табаком, в пассажирских перевозках и общепите начиная с 1 января 2024 года. Ранее запрет на работу мигрантов в отдельных отраслях ввели в Челябинской, Тюменской и Калужской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Та часть россиян, которую раздражают «понаехавшие» - может начинать радостно бить в ладоши. Ведь в России официально в межнациональной сфере все отлично, но тем не менее власти иногда считают необходимым нежно потеребить периодически возникающую у местных ксенофобию к приезжим.

На первый взгляд и тульский губернатор Алексей Дюмин, и его коллеги в Челябинской, Тюменской и Калужской областях и на Югре выступают этакими «отцами-милостивцами», идя навстречу настроениям граждан. При этом слегка фрондируя федеральным властям, которые зажгли зеленый свет перед трудовыми и не очень мигрантами. Но это противоречие и фронда только кажущиеся. Здесь, на самом-то деле, внутриполитическая интрига, до которых Кремль – большой охотник. И необходимость замутить ее вызвана как раз тем, что поток трудовых мигрантов пошел совсем не туда, куда рассчитывали российские власти. Они то думали, что обладатели ВНЖ стройными колоннами пойдут в промышленность, на стройки, в ЖКХ и сельское хозяйство. Значительная часть их туда и пошла. Но – не полностью, далеко не полностью. Из того же указа Алексея Дюмина следует, что часть мигрантов отказалось нести трудовую повинность в отведенных ей российскими властями местах и очень быстро осела на транспорте – водителями «маршруток» и таксистами, в заведениях общественного питания и в торговле алкоголем, табачными изделиями, продуктами питания и напитками.

Такого разбазаривания трудовых ресурсов российское правительство себе, естественно, позволить не может – и решило в порядке эксперимента их из этой сферы «подвинуть», начав очередную кампанейщину под лозунгом: мигранта – в поле или к станку. Прямо с 1 января 2024 года. В итоге, этот эксперимент закончится не в первый новогодний день – а прямо тогда, когда губернаторы пяти перечисленных выше субъектов РФ подписали соответствующие запретительные документы. Поскольку споткнулся о два простых вопроса: первый – а что, в Тульской области уже подготовлены расово близкие русские водители в количестве достаточном, чтобы с 1 января заменить неславянских водителей автобусов, трамваев и маршруток? И второй – следует ли понимать, что 30 декабря в той же Тульской области состоится выпуск для студентов разнообразных торговых и общепитовских техникумов или хотя бы курсов - причем числом достаточном, чтобы приветливо начать встречать посетителей уже с 1 января 2024 года? Достаточно правильно задать только два этих вопроса – и от эксперимента властей, которые до сих пор пребывают в уверенности, что могут точечно регулировать экономические процессы, неотъемлемой частью которых и является трудовая миграция. И делать это при том, что сами в данной сфере не просто наломали дров, а оптимизировали в ней все, до чего только могли дотянуться – от системы профессиональной подготовки кадров до тотального сокращения рабочих мест с приемлемыми условиями труда и более-менее достойной оплатой.