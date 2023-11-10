Оставаться в союзе с Россией бессмысленно, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время закрытой встречи с участием некоторых экспертов и представителей СМИ в начале прошлого месяца. Об этом сообщают армянские СМИ.

Источник газеты, который был на встрече, сообщает, что, во-первых, Пашинян подтвердил, что происходит изменение внешней политики, то есть её вектора, свидетелями которого являются все, однако подчеркнул, что изменение не будет подаваться в специальном или официально объявленном развороте, так как некоторые внешние партнеры, в частности Иран, против этого разворота.

Как пишут армянские СМИ, Пашинян также заявил, что больше не будет участвовать в работах ОДКБ и СНГ, и сообщил, что они (правительство) уже ищут замену этим структурам.

Пашинян отметил, что от западных партнеров есть очень интересные обещания по разным направлениям.

«По нашей информации, Пашинян высоко оценил свою команду, занимающуюся внешнеполитическими вопросами, сказав, что они проделали и делают огромную работу, и заверил, что результаты не заставят их ждать», - говорится в публикации.

В ответ на вопросы, поднятые участниками, Пашинян заявил, что оставаться в союзе с Россией бессмысленно, заверил, что россияне больше никому ничем не могут помочь, ослаблены войной, санкциями и больше ничего не решают. Армянский премьер подчеркнул, что со стороны России Армении ничего не угрожает.