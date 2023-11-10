В Грузии задержали террористов ИГИЛ

Сотрудники контртеррористического центра Службы госбезопасности Грузии (СГБ) задержали в Тбилиси двух иностранных граждан, подозреваемых в террористической деятельности, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Контртеррористический центр Службы госбезопасности в ходе текущей контртеррористической деятельности по факту подготовки незаконной перевозки мигранта через государственную границу Грузии и создания для него соответствующих условий проживания задержал двух иностранцев», - приводит пресс-служба слова директора контртеррористического центра СГБ Бачи Мгеладзе.

Обвиняемых задержали в ходе спецоперации, которая прошла в Тбилиси на двух локациях. Сотрудники СГБ изъяли разные электронные носители информации, военное снаряжение, маски для лица, электрошокеры, поддельные удостоверения личности иностранного государства, взрывчатые вещества, кустарно изготовленные взрывные устройства и флаг «Исламского государства», уточнили в ведомстве.