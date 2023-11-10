Дмитрий Рой, автор haqqin.az 14:07

Под напором леваков из числа еврокомиссаров с начала 2000-х годов Европа широко распахнула двери для нелегальных мигрантов, преимущественно из государств Африки и Ближнего Востока. Поначалу это воспринималось как торжество общечеловеческих ценностей – но потом выяснилось, к такому торжеству никто не готов. Ни сами мигранты, наотрез отказывавшиеся интегрироваться в европейское сообщество и предпочитающие навязывать принимающей стороне свой жизненный уклад, да к тому же на полном серьезе считавшие, что Европа им «должна», в первую очередь – пособия и социальные блага.

Ни европейцы, которые были в шоке от своих гостей и требовавшие от властей как-то упорядочить это безобразие. При том, что «пламенные» еврокомиссары, как вскоре выяснилось, кроме благих намерений не имевшие никаких планов по приему, обустройству и интеграции такой массы людей, ни ментально, ни психологически не имевших ничего общего с европейскими ценностями. А поток мигрантов тем временем только увеличивался. C начала 2023 года на побережье Италии высадилось более 145 тысяч человек, в основе которых были граждане из Гвинеи, Туниса и Кот-д’Ивуара. Для сравнения — в 2022 году число нелегалов составило около 88 тысяч. Основной удар приняли на себя Италия и Греция, так, в сентябре число мигрантов на небольшом итальянском острове Лампедуза превысило число местных жителей. Было и еще одно последствие процесса – рост правых и антиэмигрантских настроений. Что не означало, конечно, что Европа стала стремительно «праветь» и пропитываться националистическими настроениями — это была всего лишь нормальная реакция нормальных европейцев на совершенно неадекватную миграционную политику Евросоюза и культурную дикость основной массы мигрантов, многие из которых вынырнули в центре цивилизованной Европы прямо из родоплеменных отношений.

Но европейские леваки – они такие. Все никак «не могли поступиться принципами», как это они будут ограничивать мигрантов, а как же те самые пресловутые «общеевропейские ценности», «мультикультурализм» и прочая, не к ночи будь помянута, густопсовая политкорректность? Доигрались. Додискутировались. Дальше отступать некуда – позади Париж и Берлин, Афины, Рим и Лондон, хотя они, по большому-то счету, уже сданы и столицами европейских цивилизаций называться могут только условно. Но, похоже, в Европе наступают новые времена. Новые правительства под давлением населения начинают ужесточать миграционную политику. Не сразу, это, по всей видимости, невозможно, но как минимум стараются перекрыть поток нелегальных мигрантов, стремящихся осесть в Европе. А у итальянского премьера Джорджии Мелони, кстати сопровождавшей Урсулу фон дер Ляйен в ее поездке в Тунис, на переговорах с премьер-министром Албании Эди Рамой вышло и вообще хорошо. В качестве «пилотного проекта» албанцы примут у себя порядка трех тысяч человек, но в дальнейшем планируется расширить их вместимость до 36 тысяч мигрантов в год.

Причем центры для нелегалов откроются в портовом городе Шенгини и в одном из городов в центре страны (где именно, пока не уточняется) и будут находиться в итальянской юрисдикции. Предполагается, что там нелегалы будут дожидаться решения итальянских властей о предоставлении им статуса и/или отправки в третью страну. Итальянские власти подчеркивают, что Албания согласилась на сотрудничество совершенно бескорыстно, хотя кое-где в прессе появились предположения, что Рим обещал заплатить за услугу, что, на мой взгляд, куда как более правдоподобно.