Кандидат в президенты США опасается Китая и России

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами высказал мнение, что возможное столкновение с Россией и Китаем приведёт к прекращению существования Соединённых Штатов.

«Это не преувеличение: если Россия и Китай будут находиться в военном союзе на время начала третьей мировой войны, то США в нынешнем виде могут прекратить свое существование. Я хочу, чтобы люди поняли - это две союзные ядерные супердержавы. Если мы прямо сейчас вступим в третью мировую войну, то перестанем существовать. Китай и Россия располагают военно-космическими силами. У нас нет ни кибероружия, ни пограничных войск, ни противоракетной обороны. Мы давно являемся беззащитными», - сказал Рамасвами.