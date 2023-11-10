Израильтяне уничтожили взявшего 1000 человек в заложники командира ХАМАС

ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАС Ахмеда Сиама, который удерживал около 1000 заложников в больнице «Ар-Рантиси» в Газе.

Сообщается, что Сиам и его подчиненные укрывались в школе «Аль-Бурак», по ней нанесли удар с воздуха. Согласно разведданным, два дня назад он взял в заложники 1000 мирных жителей и не отпускал их, чтобы они могли безопасно эвакуироваться на юг сектора Газа