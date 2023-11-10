Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 14:54

Президент Ирана Ибрахим Раиси 8-9 ноября совершил официальный визит в Душанбе, что стало его второй поездкой в Таджикистан за прошедшие 18 месяцев. После публичных баталий между Тегераном и Душанбе, свидетелями которых мы были в последние полтора десятилетия, создавалось впечатление, что пути двух стран разошлись надолго. Но «никогда не говори никогда», и в последние полтора года мы наблюдаем своего рода «персоязычный ренессанс» - стремительно в свое время разойдясь, Иран и Таджикистан столь же стремительно устремились навстречу друг другу.

Термометр в двусторонних отношениях застыл на точке абсолютного нуля в 2017 году, когда таджикское государственное телевидение выпустило в эфир фильм-расследование, в котором Иран обвинялся в финансировании подрывной деятельности и заказах на политические убийства в Таджикистане в период с 1997 по 2004 годы. Тегеран, конечно, не ангел, а в истории его спецслужб более чем достаточно откровенно грязных страниц. Но все же при просмотре этого фильма теми, кто помнил, что творилось в Таджикистане в те времена, когда в смертельной схватке сошлись тогдашние элиты и бизнес, постоянно возникало впечатление, что версию «иранского следа» в ряде политических убийств создатели фильма натягивали, как сову на глобус. Негодование Тегерана и без того распаленного жестокой расправой над членами Партии исламского возрождения Таджикистана, ПИВТ, которых всегда доброжелательно принимали в Иране, даже – на самом высшем уровне, после этого фильма было столь велико, что президента Рахмона даже не пригласили на церемонию приведения к присяге президента Хасана Рухани на второй срок.

И хотя Рухани впоследствии все же посетил Душанбе, в июне 2019 года, отчужденность и враждебность в двусторонних отношениях никуда не исчезли. И в сентябре 2020 года таджикское государственное телевидение показало еще один скандальный документальный фильм, в котором Иран обвинялся уже в финансировании деятельности боевиков в Таджикистане, включая сюда «памирцев», жителей Горного Бадахшана, которые были и остаются головной болью Душанбе. И назначенные оттуда власти, мягко говоря, не признают. Что примечательно, этот фильм вышел после того, как Верховный суд Таджикистана в ходе закрытых заседаний приговорил к тюремному заключению около 50 таджиков, бывших выпускников иранских университетов - по обвинению в государственной измене. Называя вещи своими именами, к 2020-му году Иран превратился для Душанбе в сосредоточие всякого и всяческого зла, в главного врага, единственной целью которого было свержение Рахмона и приведение к власти вместо него «иранской марионетки» из оппозиционных кругов.