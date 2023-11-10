Фарид Шафиев: Война в Украине изменила подход Запада к Азербайджану

Война в Украине заставила США и Евросоюз постепенно изменить свой подход к территориальному спору между Азербайджаном и Арменией, говорится в статье председателя правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарида Шафиева, опубликованной в журнале The National Interest.

В своей статье Шафиев отмечает, что для установления устойчивого мира между Баку и Ереваном СМИ обеих стран должны «честно освещать события и поощрять обе страны к сотрудничеству»: «Истории, пронизанные односторонними пропагандистскими клише, разжигают эмоции и затягивают конфликт.

Кроме того, конфликт оставил глубокие эмоциональные шрамы у обоих народов и правительств, и общественность должна совместно работать над примирением. В этом могут помочь международные акторы, используя соответствующий опыт британо-ирландского диалога, Балканской платформы и других миротворческих инициатив».

По его мнению, транспортные проекты и другие экономические стимулы могут разрушить барьеры, созданные войной: «В этой области усилия должны выходить за рамки двустороннего армяно-азербайджанского контекста. Трехсторонний формат стран Южного Кавказа, где Грузия может стать важным собеседником, выглядит многообещающе. Суть в том, что страны региона должны вернуть Южный Кавказ в свои руки, освободив его от вмешательства третьих стран».