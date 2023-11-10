ЕС не ждет скорой победы Украины

Победы Украины над Россией в ближайшее время не ожидается, признал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на Конгрессе партии европейских социалистов в испанской Малаге.

«У нас очень много проблем. В первую очередь Украина, где скорой победы над Россией не ожидается», - сказал Боррель.

Он также отметил, что страны Евросоюза должны политически желать победы Украине и поддерживать ее, а также, скорее всего, компенсировать помощь США, которая, вероятно, сократится.