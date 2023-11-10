ABL: «Сабах» против «Хырдалана», «Нефтчи» обыграл «Шеки» ВИДЕО
Сегодня двумя матчами завершается 3-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана.
В первом матче дня в Спортивном центре «Серхедчи» «Нефтчи» принимал «Шеки». Встреча завершилась со счетом 90:64 в пользу бакинской команды.
Благодаря этой победе «Нефтчи» поднялся на 2-е место в турнирной таблице.
В 19:30 в «Серхедчи» начнется заключительный матч тура – «Хырдалан» - «Сабах». Игра с участием действующего чемпиона страны «Сабаха», который на этой неделе одержал первую победу в регулярном сезоне Кубка Европы ФИБА, также будет показана на YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.
Результаты трех других матчей 3-го тура: «Джалилабад» - «Хазри» - 79:89, «НТД-ИНДИГО» - «Гянджа» - 94:76, «Серхедчи» - «Сумгаит» - 70:74.
Турнирное положение:
1. «Хазри» - 6 очка (3 матча)
2. «Нефтчи» - 5 (3)
3. «НТД-ИНДИГО» - 4 (2)
4. «Хырдалан» - 4 (2)
5. «Сумгаит» - 4 (3)
6. «Джалилабад» - 4 (3)
7. «Серхедчи» - 4 (3)
8. «Шеки» - 3 (3)
9. «Гянджа» - 3 (3)
10. «Сабах» - 2 (1).