В первом матче дня в Спортивном центре «Серхедчи» «Нефтчи» принимал «Шеки». Встреча завершилась со счетом 90:64 в пользу бакинской команды.

В 19:30 в «Серхедчи» начнется заключительный матч тура – «Хырдалан» - «Сабах». Игра с участием действующего чемпиона страны «Сабаха», который на этой неделе одержал первую победу в регулярном сезоне Кубка Европы ФИБА, также будет показана на YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.