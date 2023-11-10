Что там в секторе Газа?

После интенсивных столкновений за последние 24 часа израильская армия продолжила наступление на город Газа с севера и юга, пишут израильские СМИ.

Тяжелые бои в настоящее время продолжаются менее чем в 200-500 метрах к западу от больницы Аль-Шифа после того, как Израиль продвинулся за пределы порта.

Наступление использовало открытые территории и пляжную зону для атаки, избегая границы с сектором Газа. ЦАХАЛ хотят добраться до больницы, чтобы доказать ее двойное военно-гражданское использование. Ранее они заявляли, что под больницей находятся туннели и штаб-квартира ХАМАС.