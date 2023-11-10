Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:37

В настоящее время мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией зашли в тупик, поскольку Ереван не комментирует пакет предложений, представленный Баку. Также неясно, на какой платформе может продолжаться армяно-азербайджанский диалог. Как известно, Армения старается держаться подальше от российской площадки, бойкотируя инициативы Москвы. В свою очередь, Азербайджан, похоже, не заинтересован в продолжении переговоров на западной платформе (Брюссель и Вашингтон), поскольку Армения развернула в Европе и США дипломатическую войну против Азербайджана, пытаясь оказать давление на Баку и создать себе преимущества за столом переговоров.

После того, как была отменена запланированная на октябрь в Брюсселе встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с участием председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля, стало известно, что официальные лица Евросоюза ведут с Азербайджаном и Арменией переговоры по отдельности, чтобы сохранить брюссельский формат и, все-таки, организовать трехстороннюю встречу с участием Шарля Мишеля. Так, высокопоставленный представитель Евросоюза сообщил армянской службе «Радио Свобода», что конкретного результата пока нет, но не исключено, что переговоры состоятся в декабре. Сообщается также, что в повестку будет включен вопрос Зангезурского коридора, соединяющего Азербайджан и Нахчыван. По словам представителя ЕС, у президента Ильхама Алиева нет территориальных претензий к Армении. «Алиев заверяет, что Армения и Азербайджан должны подписать мирный договор и решить ряд вопросов, включая пленных, демаркацию и делимитацию границ, а также доступ в южные части Армении из Азербайджана, - сказал высокопоставленный европейский дипломат и добавил. - Все эти вопросы должны быть обсуждены, и именно об этом идет речь в петиции президента Шарля Мишеля и спецпредставителя ЕС Тойво Клаара».

Несмотря на отказ Азербайджана от предложения провести переговоры с Арменией при посредничестве Евросоюза, дипломат не считает ситуацию тупиковой. По его словам, обе стороны признают территориальную целостность друг друга, следовательно, препятствий для достижения мира не остается. В то же время, источник не скрывал намерений Евросоюза усилить позиции Армении и таким образом создать за столом переговоров определенный баланс. «Сейчас мы пытаемся решить стоящие в повестке вопросы, которые могут разжечь конфликт и в то же время способствовать укреплению обороны и сопротивления Армении», — отметил европейский дипломат. По разным данным, Брюссель работает над расширением наблюдательной миссии в Армении на границе с Азербайджаном и представит это предложение властям Армении в самое ближайшее время.

Напомним, что накануне секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсудил в Брюсселе на встрече с представителями Евросоюза вопросы организации трехсторонней встречи в формате Алиев-Мишель-Пашинян, подтвердив готовность Армении к этой встрече. «Мы говорили это раньше и говорим сейчас: Армения готова, - заверил Григорян. - То есть, когда это возможно, все три стороны должны прийти к согласию. По крайней мере, Армения определенно с этим согласна. Когда будет договоренность, эта встреча состоится». Комментируя регулярные приглашения России, выражающей готовность предоставить сторонам площадку для переговоров в Москве, Армен Григорян ответил, что ему о таких приглашениях ничего неизвестно. В свою очередь премьер-министр Никол Пашинян в ходе вчерашнего выступления в Париже подтвердил, что Армения готова подписать мирный договор на основе принципов, согласованных ранее в Брюсселе.