Евросоюз пытается спасти брюссельский формат и укрепить позиции Армении о развитии ситуации
В настоящее время мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией зашли в тупик, поскольку Ереван не комментирует пакет предложений, представленный Баку. Также неясно, на какой платформе может продолжаться армяно-азербайджанский диалог.
Как известно, Армения старается держаться подальше от российской площадки, бойкотируя инициативы Москвы. В свою очередь, Азербайджан, похоже, не заинтересован в продолжении переговоров на западной платформе (Брюссель и Вашингтон), поскольку Армения развернула в Европе и США дипломатическую войну против Азербайджана, пытаясь оказать давление на Баку и создать себе преимущества за столом переговоров.
После того, как была отменена запланированная на октябрь в Брюсселе встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с участием председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля, стало известно, что официальные лица Евросоюза ведут с Азербайджаном и Арменией переговоры по отдельности, чтобы сохранить брюссельский формат и, все-таки, организовать трехстороннюю встречу с участием Шарля Мишеля.
Так, высокопоставленный представитель Евросоюза сообщил армянской службе «Радио Свобода», что конкретного результата пока нет, но не исключено, что переговоры состоятся в декабре. Сообщается также, что в повестку будет включен вопрос Зангезурского коридора, соединяющего Азербайджан и Нахчыван. По словам представителя ЕС, у президента Ильхама Алиева нет территориальных претензий к Армении.
«Алиев заверяет, что Армения и Азербайджан должны подписать мирный договор и решить ряд вопросов, включая пленных, демаркацию и делимитацию границ, а также доступ в южные части Армении из Азербайджана, - сказал высокопоставленный европейский дипломат и добавил. - Все эти вопросы должны быть обсуждены, и именно об этом идет речь в петиции президента Шарля Мишеля и спецпредставителя ЕС Тойво Клаара».
Несмотря на отказ Азербайджана от предложения провести переговоры с Арменией при посредничестве Евросоюза, дипломат не считает ситуацию тупиковой. По его словам, обе стороны признают территориальную целостность друг друга, следовательно, препятствий для достижения мира не остается.
В то же время, источник не скрывал намерений Евросоюза усилить позиции Армении и таким образом создать за столом переговоров определенный баланс.
«Сейчас мы пытаемся решить стоящие в повестке вопросы, которые могут разжечь конфликт и в то же время способствовать укреплению обороны и сопротивления Армении», — отметил европейский дипломат.
По разным данным, Брюссель работает над расширением наблюдательной миссии в Армении на границе с Азербайджаном и представит это предложение властям Армении в самое ближайшее время.
Напомним, что накануне секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсудил в Брюсселе на встрече с представителями Евросоюза вопросы организации трехсторонней встречи в формате Алиев-Мишель-Пашинян, подтвердив готовность Армении к этой встрече.
«Мы говорили это раньше и говорим сейчас: Армения готова, - заверил Григорян. - То есть, когда это возможно, все три стороны должны прийти к согласию. По крайней мере, Армения определенно с этим согласна. Когда будет договоренность, эта встреча состоится».
Комментируя регулярные приглашения России, выражающей готовность предоставить сторонам площадку для переговоров в Москве, Армен Григорян ответил, что ему о таких приглашениях ничего неизвестно.
В свою очередь премьер-министр Никол Пашинян в ходе вчерашнего выступления в Париже подтвердил, что Армения готова подписать мирный договор на основе принципов, согласованных ранее в Брюсселе.
Тем самым Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана с указанием конкретных параметров, а также открытие коммуникаций с соблюдением суверенитета сторон и делимитацию границ на основе карт, существовавших перед распадом СССР.
Со своей стороны, азербайджанские дипломаты заявляют, что для продолжения переговоров Армения должна предпринять определенные шаги. Спецпредставитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков заявил на днях в интервью итальянским СМИ, что, если Армения примет последний пакет предложений Азербайджана, то в переговорах будет достигнут прогресс. И хотя высокопоставленный дипломат не уточнил содержание этих предложений, можно предположить, что речь идет о пяти основных принципах мирного урегулирования, представленных Азербайджаном в 2021 году.