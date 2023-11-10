Китай тайком помогает России

Американское правительство имеет доказательства того, что китайские фирмы участвуют в поставках оборудования для армии РФ в обход западных санкций. Такое заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен, отметив при этом, что этот вопрос был поднят во время двухдневных встреч с вице-премьером Китая Хэ Лифэном, сообщает Reuters.

Министр выразила обеспокоенность тем, что оборудование для российских военных попадает в Москву в обход санкций. Йеллен предупредила, что любые компании, которые поддерживают военные усилия РФ, могут столкнуться с санкциями.

«Компании не должны оказывать материальную поддержку российскому оборонно-промышленному сектору. Они столкнутся со значительными последствиями, если они это сделают», - подчеркнула Йеллен.

Она добавила, что правительство США уже ввело санкции против ряда частных фирм, в том числе в Китае, которые помогают России получать оборудование, а также против некоторых финансовых учреждений, которые могут способствовать этим усилиям.

Йеллен подчеркнула, что китайские фирмы, о которых идет речь, являются частными, и сказала, что она не предполагает, что это происходило с ведома китайского правительства.