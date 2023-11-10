Медведев хвалит «Талибан»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале заявил, что после прихода «Талибана» к власти в Афганистане производство наркотиков в этой стране снизилось на 95%.

«По данным Управления по наркотикам и преступности ООН, с конца 2022 года по настоящее время производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95%. Причём это касается как сокращения посевных площадей мака (с 233 до 11 тыс. га), так и самого производства опиума (с 6,2 тыс. до 333 т).

Меньше чем за год «Талибан» (запрещён у нас как террористическая организация), как бы к нему ни относились, сделал то, что за 20 лет не смогла осилить коалиция натовских импотентов во главе с американцами, якобы боровшаяся с терроризмом в стране. Вот что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны», - написал Медведев.