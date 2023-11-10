Эрдоган требует раскрыть ядерные секреты Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на проходящей в Саудовской Аравии конференции арабских и мусульманских стран, где заявил, что Израиль должен понести ответственность «за свои преступления в Газе» и призвал публично «разоблачить ядерное оружие, которым владеет Израиль».

Ранее Эрдоган заявил, что «Израиль испытывает наше терпение своим бредом о земле обетованной, включая земли нашей страны, и угрозами применить ядерное оружие».