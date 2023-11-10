Украине предложили вариант вступить в НАТО

По мнению Расмуссена, исключение из состава ряда территорий Украины «снизит угрозу войны между Россией и НАТО».

Бывший генсек отрицает, что это приведет к заморозке войны. Он уверен, что статья №5 Устава НАТО удержит Россию от нападений и освободит силы Украины для отправки на линию фронта.

«Чтобы сделать статью №5 надежной, необходимо дать России четкий сигнал, что любое нарушение территории НАТО будет встречено ответом», – предложил он.

По его словам, в некотором смысле это похоже на введение бесполетной зоны для России, чтобы она не могла летать над Украиной или направлять ракеты на украинские города.