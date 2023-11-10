Глава «Газпрома» рассказал о поставках газа в Европу

Российский газ продолжает поступать в несколько стран Европы, которые якобы от него отказались, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, такие поставки идут в том числе через газовый хаб в Австрии и в страны Юго-Восточной Европы.

«Молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Разменные своповые операции достаточно распространены, и мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, которые провозгласили отказ от потребления российского газа», - сказал он.

Так, добавил Миллер, «Газпром» по контрактам поставляет газ в Европу на австрийский хаб, с которого он идет в другие страны ЕС, а также в страны Юго-Восточной Европы.

«Конечно же, российский газ есть на европейском рынке не в малых объемах. И еще раз подчеркну - даже в тех странах, которые декларируют, что на их страновом рынке российского газа нет. Это не так», - сказал Миллер.

«Газпром» поставляет газ на крупный европейский газовый хаб в Баумгартене транзитом через территорию Украины, в частности, через российскую компрессорную станцию «Суджа», - добавил он.