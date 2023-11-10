Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 17:50

Планируя масштабное вторжение в Украину, президент Владимир Путин приказал российским спецслужбам завербовать американского миллиардера Питера Тила, считающегося одним из самых влиятельных людей в Кремниевой долине. И лишь позднее выяснилось, что Питер Тил был информатором Федерального бюро расследований США. Престижное американское издание The Business Insider, рассказывая об операции российских спецслужб, пишет, что впервые они попытались завербовать Тила в июне 2018 года на вечеринке в старинном замке Нойвальдег под Веной. Вечеринка была организована в честь 40-летия Кристиана Ангермайера, немецкого бизнесмена, имеющего тесные связи с влиятельными политиками Германии, в том числе с представителями крайне правых немецких кругов, известных, как «марионетки Путина».

Питер Тил был гостем этой вечеринки, поскольку являлся давним знакомым Ангермайера и вкладывал в его компании миллионы долларов. Отмечается, что Питер Тил известен в Америке, как весьма эксцентричная фигура с крайне правыми политическими взглядами, а принадлежащая ему IT-компания Palantir поставляет секретное программное обеспечение для Пентагона и Центрального разведывательного управления США, зарабатывая на этом сотни миллионов долларов. Тил также входил в совет директоров Facebook (ныне Meta) и был одним из первых инвесторов в известные оборонные стартапы США, включая SpaceX и Anduril, доступ в которые мог бы дать Кремлю мощное преимущество в сетях безопасности США и Кремниевой долине.

Поскольку в области критически важных сверхсекретных технологий правительство США начало зависеть от частных компаний, Питер Тил был одним из крупнейших бенефициаров. Этот факт, вероятно, учел один из гостей Ангермайера на вечеринке, сотрудник Министерства иностранных дел России Даниил Бисслингер, занимавший ранее должность атташе в посольстве РФ в Берлине и периодически выступавший переводчиком президента Владимира Путина. Именно Ангермайер и познакомил Бисслингера с Тилом. После короткого обмена любезностями российский дипломат предложил миллиардеру приехать в Санкт-Петербург и поучаствовать в работе международного экономического форума. (Сам Кристиан Ангермайер присутствовал на этом форуме в 2012 году). Прощаясь, Бисслингер порекомендовал принять его приглашение, пообещав Тилу организовать ему частную встречу с президентом Путиным.

Позднее Тил сообщил ФБР, что предложение о встрече с президентом России Бисслингер сделал, как бы вскользь, и это было похоже на похвальбу рядового дипломата, пытавшегося произвести впечатление на американского миллиардера. Однако для американской контрразведки эта деталь была чрезвычайно важна. На вечеринке в замке Нойвальдег Тил от предложения Бисслингера отказался, но дипломат на всякий случай вручил миллиардеру свою визитку. После того, как Тил сообщил о своем контакте с российским дипломатом, контрразведка США установила слежку за Даниилом Бисслингером, который спустя три года, в январе 2022-го, связался с офисом Тила и вновь пригласил его на форум в Санкт-Петербург. Разумеется, Бисслингер понятия не имел, что Тил работает на ФБР, являясь его информатором. Корреспонденты TheBusinessInsider и немецкой газеты Welt поинтересовались у Кристиана Ангермайера, откуда он знает Бисслингера, почему пригласил его на вечеринку по случаю своего 40-летия и, главное, по чьей просьбе он познакомил Бисслингера с Тилом. Но ни Ангермайер, ни его представители не дали прямого ответа на вопросы журналистов.