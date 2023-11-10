Саудовский кронпринц призвал ХАМАС освободить заложников
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман призвал освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа.
«Мы вновь подтверждаем призыв освободить захваченных заложников», - сказал он на открытии внеочередного совместного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.
Кронпринц также заявил, что Саудовская Аравия ведет консультации с международными партнерами, чтобы остановить боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта.
Мухаммед бин Салман обвинил СБ ООН «в неспособности повлиять на Израиль» для прекращения боевых действий в секторе Газа. Он подчеркнул, что Саудовская Аравия «отвергает попытки насильственного перемещения жителей сектора Газа».