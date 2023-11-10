Министр просвещения России Сергей Кравцов лично представил главе Чечни Рамзану Кадырову переизданный учебник по истории для 10-х классов, в котором доработана глава, посвященная сталинским репрессиям. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.

Кравцов прибыл в Чечню с официальным визитом, в ходе которого встретился с руководством республики. В ходе встречи министр зачитал исправленный отрывок из учебника, касающийся массового выселения народов в период Великой Отечественной войны.

По словам главы Чечни, в новой редакции учебника исправлены все ошибки и удалены грубые формулировки, касающиеся целых народов, подвергшихся депортации. «Справедливость восторжествовала», - отметил глава Чечни.