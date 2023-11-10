Киев пригрозил ударами по российской нефтяной инфраструктуре

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о возможности атаки на нефтегазовую инфраструктуру России в ответ на возможные удары по украинской энергетической системе в этом зимнем сезоне. Об этом он сообщил в интервью Politico во время визита в США.

Галущенко рассказал, что Россия регулярно осуществляет кибератаки на электросети Украины и ожидается увеличение физических атак с наступлением холодов, когда люди больше зависят от энергии для отопления своих домов.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ответит на увеличение атак со стороны России на энергосистему страны этой зимой. На вопрос о том, включает ли в себя «ответ» Зеленского возможность нападения Украины на нефтегазовую инфраструктуру России, Галущенко ответил: «Это было бы справедливо».

«Мы бы ответили тем же, атаковав их энергетическую инфраструктуру», — отметил Галущенко. Он не согласился с мнением, что атаки на российскую нефтегазовую инфраструктуру вызовут скачок цен.

«Атаки на инфраструктуру не стали бы настолько критичными для цен, особенно когда речь идет о газе и нефти. Я имею в виду, что это те виды топлива, которые можно было бы покупать не только в России. Я уверен, что мир мог бы справиться», — заявил Галущенко в беседе с журналистами.

Галущенко усомнился в том, что атаки на способность России производить или перевозить нефть и газ могут вызвать взлет цен, утверждая, что другие производители могут компенсировать поставки.

«Я имею в виду, это топливо можно купить не только в России. Я уверен, что мир справится», — считает он.