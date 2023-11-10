Крупный пропалестинский марш стартовал в Лондоне в субботу после потасовок неподалеку между ультраправыми протестующими и полицией, которая начала крупную операцию по предотвращению столкновений между двумя соперничающими группировками, сообщает Reuters.

Пропалестинский марш, который, как ожидается, соберет сотни тысяч человек, также привлек в столицу контрпротестующих из правых группировок в день памяти ветеранов войны в Великобритании.

Лондонская полиция сообщила в своем микроблоге в Х, что столкнулась с агрессией со стороны контр-протестующих, которые находились в городе в «значительном количестве», добавив, что они не позволят им противостоять пропалестинскому митингу.

«Мы будем использовать все доступные нам силы и тактику, чтобы предотвратить это», - заявили в полиции.