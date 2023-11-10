«Хезболла» зовет исламский мир заступиться за Палестину

Главы 57 арабских и исламских государств, собравшиеся на саммит в Эр-Рияде, должны «в один голос потребовать немедленного прекращения военных действий в Газе и открытия гуманитарных коридоров». Об этом заявил лидер шиитской радикальной организации «Хезболла» шейх Хасан Насралла в своем видеообращении.

«Арабский и исламский мир представляет собой мощную силу и в состоянии защитить население Газы. Палестинцы и их вооруженные формирования не нуждаются в арабских армиях, но им нужна решительная поддержка со стороны арабов и мусульман».

По его словам, «палестинцы надеются, что участники саммита в Эр-Рияде повлияют на позицию Соединенных Штатов, от которых зависит прекращение израильской агрессии».

Он также заявил, что «Хезболла» активно обстреливает Израиль беспилотниками: «Мы начали активно использовать в этой войне против сионистского врага беспилотные летательные аппараты, - сказал он. - Кроме того, для ударов в глубине израильской территории применяются ракеты большого калибра «Буркан» весом полтонны».

По словам Насраллы, «исламское сопротивление уведомило израильскую сторону, что не потерпит гибели мирных граждан на юге Ливана в ходе обстрелов и авианалетов». «В ответ мы будем наращивать наши операции против израильских военных позиций и поселений», - отметил он.