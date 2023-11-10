Израиль может сделать в столице Ливана Бейруте то же, что сейчас делает с сектором Газа. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, уточнив, что группировка «Хезболла» совершает ошибку, втягивая Ливан в войну.

«Хезболла» совершает ошибки, она близка к серьезной ошибке, жители Бейрута могут оказаться в той же ситуации, что и Газа, где они уже поднимают белый флаг и убегают из дома», - сказал Галант. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ не использовал даже 10% мощи ВВС в Газе.