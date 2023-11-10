Саудовский кронпринц впервые встретился с президентом Ирана
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд впервые встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси после восстановления дипломатических отношений между странами в марте 2023 года, сообщило Саудовское агентство печати.
Встреча прошла на полях внеочередного совместного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.
Информации о деталях переговоров между кронпринцем и президентом не приводится.
Заместитель руководителя администрации президента Исламской Республики по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди написал в социальной сети X (ранее Twitter), что стороны провели «важные переговоры о ситуации в Палестине». По его словам, наследный принц Саудовской Аравии также «подчеркнул свое намерение укреплять связи с Ираном».