В Украине ответили Маску

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк завуалированно ответил американскому миллиардеру Илону Маску, который предложил Украине переговоры с Россией.

При этом в Подоляк не назвал имени Маска, упомянув того, «кто комфортно сидит за тысячи километров от войны и рассуждает о чужих судьбах, предлагает Украине согласиться на «переговоры/капитуляцию».

«Он (Маск) на самом деле предлагает позволить России продолжить совершать преступления, вырезать гражданское население, убивать глобальные правила. Пока мир не захлебнется демократической кровью и не признает тиранов глобальными лидерами», - заявил Подоляк.