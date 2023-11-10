Душераздирающее обращение палестинской медсестры ВИДЕО
Медсестра из больницы «Аш-Шифа», окруженной израильскими войсками, записала видеообращение с жалобой на боевиков ХАМАС, которые оставили больных без лекарств.
«Люди ХАМАС, напавшие на больницу, забрали все топливо и лекарства. Я должна лечить детей без морфина, потому что ХАМАС все отбирает и мучает нас. Бегите отсюда, все уходите!», - говорит девушка.
November 11, 2023
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