Джон Болтон: После Путина Китай станет хозяином России

22:03

Не ХАМАС напал на Израиль, это сделал Иран, используя группировку как инструмент, заявил бывший спецпредставитель США при ООН, бывший советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон - он дал интервью изданию The Insider.

Болтон отметил, что события в Израиле вполне на руку России, желающей отвлечь внимание мира от войны в Украине: «Мы знаем о растущей близости между Ираном и Россией, о поставках иранских дронов Москве. Кстати, вероятно, тех же дронов, которые они поставляли ХАМАС. (Президент России Владимир) Путин слова плохого не сказал о нападении ХАМАС на Израиль. Зато Израиль, как вы помните, он ругал за недавние удары по аэропортам Дамаска и Алеппо. Это, видите ли, нарушает суверенитет Сирии. Суверенитет Сирии, существование сирийского руководства полностью зависят от России и Ирана. Выгоды для России от внезапного возникновения такого конфликта, который отвлекает внимание Вашингтона от Украины, да еще в преддверии года президентских выборов — всё это на руку Путину». Политик заявил, что если известные события – часть масштабной стратегии Тегерана, направленной в конечном счете на прямую конфронтацию с Израилем, то Кремль должен быть извещен об этом.

Касаясь реакции США на израильско-палестинский конфликт, Болтон заметил, что команда президента страны Джо Байдена не имеет опыта действий в кризисных ситуациях: «Они пришли из академических кругов или законодательных органов, где, скорее, привыкли комментировать то, что происходит в контексте принятия решений, но сами решения принимают другие. Я думаю, нынешнюю администрацию сковывает неправильное представление об Иране, в частности идея о том, что можно договориться с аятоллами, и всё будет хорошо. Они какое-то время после начала прошлогоднего вторжения думали, что и с Россией можно договориться… Пока что публичная риторика администрации правильная. И отправка двух наших боевых авианосных групп в Восточное Средиземноморье также была важнейшим шагом. Но меня беспокоит, что произойдет, если эти меры сдерживания потерпят неудачу». По его мнению, неопытность Байдена заставляет его вестись на угрозы Путина, который блефует: «Одна из причин, которая мешает Байдену действительно эффективно поддержать Украину, остается страх эскалации со стороны России. Это слово - «эскалация» - звучит снова и снова. Как будто само вторжение не было эскалацией! Получается, Украине предлагается обороняться со связанной за спиной одной рукой - потому что может стать хуже. Как будто где-то спрятаны какие-то российские силы, о которых мы не знаем.

Где эта тайная армия Путина? Если она есть, то почему бы ему не отправить ее в Украину и не попробовать помочь тем, кто уже там находится? А что касается ядерного оружия, то наши разведчики единогласно заявляют, что не видят никаких признаков каких-либо изменений в размещении и готовности российских ядерных сил. Так что это чистый блеф Путина! Но мы почему-то подыгрываем этому блефу», Болтон подчеркнул, что Путин намерен сыграть на разногласиях между политиками, выступающими за переговоры с Россией, и теми, кто настаивает на возвращении Украины к границам 1991 года. «Именно поэтому я думаю, что в какой-то момент Байден и его советники заявят: «Мы дали украинцам всё, о чем они просили, мы позволили им вести наступление. Мы не сомневались в них. Мы продолжали поставки. Они отвоевали несколько квадратных миль своей территории. Так прошли два года. Теперь нам нужна дипломатическая инициатива». Немцы и французы поддержат этот нарратив, а члены НАТО из Центральной Европы с ним категорически не согласятся. Полагаю, потенциальный раскол внутри альянса - это то, ради чего Путин продолжает игру. Он знает, что не получит того, что хочет, на поле боя, но, возможно, он сможет получить это за столом переговоров. Потенциальный раскол внутри НАТО - это то, ради чего Путин продолжает игру. Никто захваченные территории российскими, конечно, не признает. Но какой бы ни была линия прекращения огня, по сути она станет новой российско-украинской границей. Переговоры затянутся. И Россия будет контролировать это пространство. Думаю, Путин на это и рассчитывает.

Дать гарантии безопасности Украине можно, и довольно существенные. Но мы в прошлом дали такие гарантии безопасности Финляндии и Швеции. А они посмотрели на то, что случилось в феврале прошлого года, и сказали: по-настоящему безопасно только внутри НАТО, и отказались от 80 лет неприсоединения к военным альянсам, чтобы эту окончательную гарантию получить», - сказал экс-советник президента США. Он заявил, что наибольшая угроза для Москвы сейчас – не усугубить зависимость от Китая: «В перспективе самое важное для России - и об этом должен думать не только Путин, но и все остальные россияне - это то, насколько Россия сегодня близка к тому, чтобы стать сателлитом Китая. Я ездил в Москву несколько раз, когда работал в Белом доме. Джон Хантсман, тогдашний наш посол в Москве, устраивал обеды, завтраки и приглашал на них гостей-россиян. Помню, беседовал там с бывшим министром иностранных дел Игорем Ивановым. Говорю ему: «На мой взгляд, России нужно остерегаться слишком тесного сближения с Китаем».