В Баку захватили участок земли и хотели построить ресторан

В Баку предотвращена очередная попытка незаконного строительства в зеленой зоне. Недавно жители, живущие неподалеку от зеленой зоны на улице Эльшана Сулейманова в Низаминском районе Баку, в соцсетях выразили опасения в связи с тем, что территория зеленого массива была огорожена неизвестной строительной компанией.

Как сообщает haqqin.az, строительство было остановлено после того, как граждане пожаловались в местное отделение полиции. По информации местных жителей, в зеленой зоне планировалось построить ресторан.

В Главном управлении архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре сообщили, что по соответствующему адресу сотрудниками управления был проведен мониторинг и был установлен факт ограждения забором действующего парка, расположенного вокруг 5- и 16-этажных жилых зданий.

Главное управление немедленно пресекло попытку проведения строительных работ.