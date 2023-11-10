В Баку захватили участок земли и хотели построить ресторан
В Баку предотвращена очередная попытка незаконного строительства в зеленой зоне. Недавно жители, живущие неподалеку от зеленой зоны на улице Эльшана Сулейманова в Низаминском районе Баку, в соцсетях выразили опасения в связи с тем, что территория зеленого массива была огорожена неизвестной строительной компанией.
Как сообщает haqqin.az, строительство было остановлено после того, как граждане пожаловались в местное отделение полиции. По информации местных жителей, в зеленой зоне планировалось построить ресторан.
В Главном управлении архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре сообщили, что по соответствующему адресу сотрудниками управления был проведен мониторинг и был установлен факт ограждения забором действующего парка, расположенного вокруг 5- и 16-этажных жилых зданий.
Главное управление немедленно пресекло попытку проведения строительных работ.