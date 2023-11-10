Азербайджан о ситуации в секторе Газа

Баку призывает к немедленной деэскалации в секторе Газа, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.

Байрамов подчеркнул, что продолжение напряженности в израильско-палестинской зоне конфликта вызывает «серьезную озабоченность». Страна продолжит оказывать гуманитарную поддержку палестинскому народу, добавил он.

Министр также подчеркнул, что Баку присоединяется к призывам к «немедленному прекращению военных действий, а также воздержания от действий, усугубляющих сложившуюся ситуацию, уязвимую для всего ближневосточного региона».

По словам Байрамова, Азербайджан поддерживает решение израильско-палестинского конфликта «в соответствии с нормами международного права и соответствующими резолюциями ООН на основе принципа двух государств».