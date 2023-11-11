Министра обороны Хорватии уволили из-за аварии

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отправил в отставку министра обороны Марио Баножича после сообщения прокуратуры о причинах ДТП, в котором погиб человек, а сам министр получил тяжелые травмы.

Полиция Хорватии проинформировала в субботу, что на выезде из города Винковцы рано утром джип столкнулся с малым полугрузовым автомобилем, один человек погиб, еще один получил серьезные травмы.

Министр Марио Баножич, управлявший джипом, получил ушиб головного мозга и еще ряд травм и был доставлен сначала в больницу в Винковцы, затем в Клинико-больничный центр города Осиек.

Прокуратура заявила, что ДТП произошло, когда водитель легкового авто начал обгон грузовика, не убедившись в безопасности маневра с учетом погоды и условий на трассе, в итоге джип столкнулся с другим транспортным средством. Как заявила заместитель окружного прокурора Вуковара Биляна Лубурич, скорости машин пока не установлены, также ожидаются результаты анализов водителей на алкоголь в крови.

«Выражаю соболезнования семье господина Шарича, который погиб в страшном ДТП близ Винковцев. Я отправил в отставку Марио Баножича с поста министра обороны и назначил госсекретаря МО Здравко Якопа временно исполнять его обязанности», - приводит слова премьера Хорватии.