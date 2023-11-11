Турок назвал Ататюрка «кяфиром» и был арестован ВИДЕО
Генеральная прокуратура Турции арестовала молодого человека за оскорбление лидера нации Мустафы Кемаля Ататюрка.
Ататюрк скончался утром 10 ноября, и некоторые турецкие имамы посвятили ему пятничную проповедь, в результате многие прихожане в знак протеста покинули мечети.
Молодой прихожанин после этого записал видеообращение, в котором раскритиковал имама «за чтение проповеди про кафира (неверующего)». Спустя некоторое время юношу арестовали, его будут судить по двум статьям: оскорбление Ататюрка и оскорбление турецкой нации.
November 11, 2023