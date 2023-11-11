Сборная Азербайджана с Раджабовым и Мамедъяровым провально стартовала на чемпионате Европы

Сегодня в Будве (Черногория) стартовал командный чемпионат Европы по шахматам.

Рейтинг-фаворит мужского турнира сборная Азербайджана, за которую выступают лидеры азербайджанских шахмат Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров, а также главная сенсация Кубка мира Ниджат Абасов, начала чемпионат с неприятной неожиданности, проиграв 20-й по рейтингу команде соревнования – Дании.

Раджабов, Абасов и Рауф Мамедов сыграли со своими соперниками, существенно отстающими от них в рейтинге, вничью. А Шахрияр Мамедъяров на второй доске умудрился проиграть белыми фигурами Мадсу Андерсену. В итоге Дания выиграла со счетом 2,5:1,5.

В составе 3-кратных чемпионов Европы, коей является сборная Азербайджана, также заявлен Васиф Дурарбейли.

Порадовала в 1-м туре наша женская команда, которая одолела Словению – 2,5:1,5. Ханым Баладжаева и Гюльнар Мамедова своих оппоненток обыграли, Говхар Бейдуллаева сыграла вничью, а Ульвия Фаталиева на первой доске потерпела поражение.