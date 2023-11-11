Координатором состоявшегося прошлой осенью подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» был полковник украинских Сил специальных операций (входят в состав Вооруженных сил Украины) Роман Червинский. Об этом пишет американская газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц различных стран и иные источники.

«Высокопоставленный украинский военный офицер, имеющий глубокие связи со спецслужбами страны, сыграл центральную роль во взрыве газопровода «Северный поток» в прошлом году», - утверждает издание.

При этом, по информации WP, Червинский действовал не один и не занимался планированием операции, а «подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которые в конечном итоге подчинялись генералу Валерию Залужному (главнокомандующему ВСУ)».

Сам украинский полковник отверг причастность к диверсии против «Северных потоков», назвав подобные предположения «российской пропагандой» в письменном обращении к газетам The Washington Post и Der Spiegel.

Утечки на двух российских газопроводах, «Северный поток» и «Северный поток - 2», произошли 26 сентября 2022 года. По информации сейсмологов, на трубопроводах были устроены взрывы. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте.