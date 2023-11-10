Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 00:07

Всего два года назад в Германии прошли парламентские выборы, а немцы уже настроены очень критически по отношению к правительству и парламентской коалиции. Bild публикует данные свежего опроса, и они катастрофичны для правящей коалиции «светофора» (по цветам вошедших в нее партий: красный – Социал-демократическая партия Германии, желтый – Свободная демократическая партия, зеленый – «Зеленые»).

Если бы выборы в Бундестаг проводились в ближайшее время, первое место на них получили бы христианские демократы, которые сейчас в оппозиции – 30%. Два года назад за них проголосовало 25,7%. На втором месте оказались бы правые радикалы из «Альтернативы для Германии». Они вдвое повысили свою поддержку: 21% против 10,3% на минувших выборах, и далеко обошли партии, входящие в правящую коалицию. У социал-демократов 15%, а два года назад было 25,7%. «Зеленые» и свободные демократы набрали бы по 5%, а было 14,8% и 11,5% соответственно. У главы федерального правительства Олафа Шольца поддержка около 19%, 57% немцев хотели бы скорейшей смены коалиции (некоторые опросы показывают и 68%), 41% - за досрочные выборы. С учетом того, что парламентские выборы в конституционные сроки пройдут лишь в 2025 году, трудно даже спрогнозировать, как далеко зайдет недоверие избирателей к власти. Безусловно, тяжелым испытанием для правительства оказалась большая война в Украине. Выборы проходили за считанные месяцы до вторжения, электоральная повестка была предельно мирная, но уже спустя короткое время в пожарном порядке пришлось решать вопросы обороны и военной помощи Украине. Хотя внутренняя перестройка потребовала какого-то времени.

Как известно, лидер свободных демократов Кристиан Линднер, занявший пост министра финансов, после вторжения русских говорил послу Украины о перспективах украинского сопротивления: «У вас всего несколько часов». Канцлер Шольц заметно колебался и затягивал отправку помощи. Кроме того, по ходу выяснилось, что бундесвер сам находится в довольно плачевном состоянии. Но главным следствием войны для Германии стал резкий рост цен на газ, ударивший по немецкой промышленности, существенным образом зависевшей от прекратившихся российских поставок. Проблему в целом удалось решить за счет импорта сжиженного газа, но по значительно более высоким ценам, и экономика Германии до сих пор испытывает на себе последствия этого кризиса. В этих обстоятельствах не очень адекватно повели себя «зеленые», решившие продвигать свою экологическую повестку, несмотря ни на что. Немцев разозлил закон «зеленого» министра по делам экономики и климата Роберта Хабека, который обязывает, чтобы в устанавливаемых системах отопления со следующего года не меньше 65% составляли возобновляемые источники энергии. Люди еще не отошли от выросших тарифов на обогрев, как от них потребовали выполнения новых норм. Причем это было сделано в приказном порядке, а не постепенно и путем разумного стимулирования. Неудивительно, что поддержка «зеленых» рухнула в три раза.