Зеленский пообещает ответ на обстрелы Херсона
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении заявил, что украинские войска ответят российской армии на удары по Херсону и поселкам Херсонской области.
«Конечно, наши Силы безопасности и обороны ответят российской армии на удары по Херсону и селам Херсонщины. Так, как это всегда происходит. Эта неделя показала, что и в Черном море, и на территории Крыма, и где-нибудь еще мы достанем оккупанта. И слава всем нашим ребятам, которые именно так возвращают Украине справедливость», - сказал украинский лидер.