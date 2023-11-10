Сегодня в 14:00 в Спортивном центре «Серхедчи» женская сборная Азербайджана по баскетболу выйдет на свой второй матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2025.

Соперником будет действующий чемпион Европы – национальная команда Бельгии. Вход в «Серхедчи» для зрителей будет свободным.

Напомним, что женская сборная Азербайджана впервые участвует в отборе на Евро. 9 ноября подопечные турецкого специалиста Эврена Алкая провели первый матч. В Вильнюсе против сборной Литвы наша команда уступила со счетом 62:99.

Бельгия в 1-м туре дома проиграла Польше – 62:67. Сегодня Польша примет Литву.

Команды выступают в группе «С». По итогам двукругового турнира победители восьми отборочных групп, а также четыре лучшие команды среди занявших 2-е места выйдут в финальную стадию, где их будут поджидать хозяева Евро-2025 – Чехия, Германия, Греция и Италия.

Отборочный турнир завершится в феврале 2025 года.