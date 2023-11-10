UFC: Назим Садыхов в родном Нью-Йорке против российского бойца

Сегодня в Нью-Йорке, в знаменитом дворце «Мэдисон Сквер Гарден», проходит турнир по смешанным единоборствам (ММА) UFC 295, в одном из предварительных боев которого примет участие азербайджанский боец Назим Садыхов.

Его соперником в поединке в легком весе (70 кг) будет россиянин Вячеслав Борщев.

Нью-Йорк можно считать родным для Назима Садыхова городом. С 7 лет он жил в Бруклине, а сейчас проживает в Лонг-Айленде.

Для 29-летнего азербайджанца это будет третий бой в UFC – самой популярной организации в мире ММА. Два предыдущих он выиграл.

Всего же Назим по прозвищу «Черный волк» за свою профессиональную карьеру провел 10 боев, в девяти из которых одержал победу.

Для 31-летнего Вячеслава Борщева это будет пятый бой в UFC. На данный момент на его счету две победы и два поражения. Всего он провел 10 боев и одержал семь побед.