Спикер Конгресса США настаивает прервать помощь Украине и Израилю
Новоиспеченный спикер Палаты представителей Конгресса США, близкий к Трампу Майк Джонсон представил законопроект о временном продолжении финансирования федерального правительства в отрыве от помощи Израилю и Украине. Об этом сообщает The Hill.
В беседе с представителями Республиканской партии в нижней палате Конгресса спикер заявил о том, что намерен продвигать собственный план во избежание приостановки работы федерального правительства США (шатдауна) 17 ноября. Этот план предусматривает продолжение финансирования работы нескольких правительственных программ и ведомств, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, до 19 января 2024 года. Финансирование работы других ведомств и программ предлагается продлить до 2 февраля 2024 года.
Газета отмечает, что законопроект не предусматривает выделения финансирования на оказание поддержки Израилю и Украине, а также на защиту американских границ. При этом, по мнению Джонсона, вопрос выделения средств на эти цели должен рассматриваться в отрыве от законопроекта, призванного избежать шатдауна.
Издание Politico в свою очередь подчеркивает, что предложение Джонсона уже подвергли критике некоторые его однопартийцы, что снижает шансы на то, что соответствующий законопроект будет одобрен нижней палатой Конгресса, где у республиканцев большинство. Даже в случае одобрения в Палате представителей законопроект с высокой степенью вероятности будет отклонен Сенатом Конгресса, где большинство сохраняют демократы. Таким образом, по оценкам издания, предложенная Джонсоном инициатива вряд ли поможет избежать приостановки работы правительства.