Спикер Конгресса США настаивает прервать помощь Украине и Израилю

Новоиспеченный спикер Палаты представителей Конгресса США, близкий к Трампу Майк Джонсон представил законопроект о временном продолжении финансирования федерального правительства в отрыве от помощи Израилю и Украине. Об этом сообщает The Hill.

В беседе с представителями Республиканской партии в нижней палате Конгресса спикер заявил о том, что намерен продвигать собственный план во избежание приостановки работы федерального правительства США (шатдауна) 17 ноября. Этот план предусматривает продолжение финансирования работы нескольких правительственных программ и ведомств, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, до 19 января 2024 года. Финансирование работы других ведомств и программ предлагается продлить до 2 февраля 2024 года.