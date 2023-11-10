Евреи США против Макрона

Американский еврейский комитет (AJC) распространил заявление, в котором подверг критике слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Израиль «должен прекратить убивать женщин и младенцев в секторе Газа».

Израильское издание Vesty.co.il сообщает, что в комитете посчитали, что такие слова способствуют «демонизации Израиля» и помогают заявлениям палестинского движения ХАМАС о «геноциде», «коллективном наказании» и пр. распространяться по всему миру, в частности, во Франции.

«Мы призываем президента Макрона пересмотреть свои недавние заявления», - говорится в заявлении AJC.