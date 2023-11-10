Военный самолет США упал в Средиземное море

В восточной части Средиземного моря потерпел крушение американский военный самолет, сообщается на сайте европейского командования США (USEUCOM). Инцидент произошел во время учений 10 ноября.

«Из уважения к пострадавшим семьям мы пока не будем разглашать дополнительную информацию о персонале, который связан с произошедшим», — заявили в командовании.

Идет расследование, предварительно, крушение не произошло из-за каких-либо враждебных действий.

В USEUCOM 11 ноября сообщили, что в последние три дня в восточном Средиземноморье проходили учения авианосных ударных групп авианосцев «Джеральд Форд» и «Дуайт Эйзенхауэр» — они прибыли в этот район после начала войны Израиля и ХАМАС. В учениях также участвовали корабль шестого флота США (его штаб-квартира находится в итальянском Неаполе) Mount Whitney и два итальянских фрегата — Virginio Fasan и Carlo Margottini. Всего в маневрах приняли участие более 11 тыс. американских военных.