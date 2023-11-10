Истребители Израиля ударили по Сирии

Истребители армии Израиля атаковали объекты «террористической инфраструктуры» в Сирии, говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram.

Отмечается, что авиаудар стал ответом на субботнюю атаку в направлении Голанских высот. Минобороны Сирии о последствиях удара не сообщало.

Накануне сообщалось, что с территории Сирии была выпущена ракета в направлении Голанских высот на севере Израиля. По сообщению сирийских телеграм-каналов, атаку совершили проиранские группировки в провинции Даръа на юго-западе Сирии.

На фоне войны с ХАМАС Израиль подвергается ударам со стороны Сирии и атакует объекты на территории страны. Так, Израиль и США в ночь на 9 ноября нанесли разные удары по Сирии. Как сообщал Дамаск, был нанесен «некоторый материальный ущерб» военным объектам. 10 ноября ЦАХАЛ ударил по объекту в Сирии, с территории которого, как утверждалось, был запущен беспилотник. За последние недели атакам, в том числе, подвергались аэропорты Дамаска и Алеппо, которые временно выводились из строя.